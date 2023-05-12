В Челябинске задержали 23-летнего парня, устроившего взрыв в Каштакском бору

Задержанный находится в изоляторе временного содержания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске сотрудники регионального управления ФСБ задержали 23-летнего парня, который устроил взрыв в Каштакском бору. Молодой человек использовал самодельную бомбу. Как рассказал источник в правоохранительных органах, инцидент произошел 11 мая.

— В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств»), — пояснил источник.

В настоящий момент с задержанным работает полиция. Выясняется, по каким причинам он устроил взрыв.

— Подозреваемый в порядке ст. 91 УПК РФ водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В худшем случае молодому человеку грозит от 8 до 10 лет лишения свободы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru