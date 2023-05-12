В Магнитогорске изменилась схема движения трамваев из-за ремонта рельсов

Изменения затронут 17 трамвайных маршрутов Фото: Андрей АБРАМОВ

Движение трамваев в Магнитогорске изменилось из-за работ по замене рельсошпальной решетки. Ремонт путей ведется по проспекту Карла Маркса на участке от дома №77 до Центрального рынка.

Как сообщили в МП «Маггортранс», ограничения для трамваев вводятся с 12 мая. Каждый день с 21:00 до 1:00 часов будет закрыто движение электротранспорта на следующих участках:

— по пр. К.Маркса от ул. Грязнова до ул. Вокзальная в обоих направлениях;

— по ул. Вокзальная от пр. К.Маркса до ул. Писарева в обоих направлениях.

Кроме того, поменяется схема движения для 15 трамвайных маршрутов. Приводим их список:

№ 1 - ООТ «Зеленый рынок» - ул. Советская – ул. Грязнова – Южный переход - конечный пункт «РИС» и обратно;

№ 6 – ООТ «Зеленый рынок» - ул. Советская – ул. Ленинградская – Центральный переход – ул. Зеленцова - Южный переход – ул. Советская - конечный пункт «Вокзал»;

№ 7 – конечный пункт «Коробова» - ул. Труда - пр. К.Маркса – Южный переход – ул. Зеленцова - Центральный переход - ул. Ленинградская – ул. Советская – ул. Труда - конечный пункт «Коробова»;

№ 9 – конечный пункт «Коробова» - ул. Труда - ул. Советская – ул. Ленинградская – Северный переход - конечный пункт «ЛПЦ» и обратно;

№ 11 – ООТ «Зеленый рынок» – ул. Советская – ул. Грязнова – Южный переход – ул. Кирова - конечный пункт «Товарная» и обратно;

№ 15 – конечный пункт «Зеленый лог» - ул. Советская – ул. Комсомольская – Северный переход – конечный пункт «ЛПЦ» и обратно;

№ 17 – конечный пункт «Зеленый лог» - пр. К.Маркса – Южный переход – ул. Зеленцова - ООТ «Броневая» и обратно;

№ 20 – конечный пункт «Зеленый лог» - ул. Советская - ул. Труда - пр. К.Маркса – Южный переход – ул. Зеленцова - Центральный переход - ул. Ленинградская – ул. Советская – конечный пункт «Зеленый лог»;

№ 22 – конечный пункт «142 м.р.» - ул. Советская - ул. Зеленый лог - пр. К.Маркса – Южный переход – ул. Зеленцова - Центральный переход - ул. Ленинградская – ул. Советская – конечный пункт «142 м.р.»;

№ 23 – ООТ «Зеленый рынок» - ул. Советская – ул. Ленинградская – Центральный переход – ул. Зеленцова - Южный переход – ул. Советская - конечный пункт «Вокзал»;

№ 24 - конечный пункт «Вокзал» - ул. Советская – ул. Комсомольская – Центральный переход – Южный переход – пр.К.Маркса - ул. Труда – ул. Советская - ул. Зеленый лог – пр. К.Маркса – Южный переход – Центральный переход - ул. Комсомольская – ул. Советская – конечный пункт «Вокзал»;

№ 27 - конечный пункт «Зеленый лог» - ул. Советская – ул. Комсомольская – Северный переход – конечный пункт «ЛПЦ» и обратно;

№ 29 – конечный пункт «Коробова» - пр. К.Маркса – Южный переход – ул. Зеленцова - ООТ «Броневая» и обратно;

№ 31 - ООТ «Зеленый рынок» - ул. Советская – ул. Завенягина – Казачья переправа – конечный пункт «РИС» и обратно;

№ 33 – конечный пункт «Зеленый лог» - ул. Советская - Южный переход – Центральный переход - ул. Ленинградская – ул. Советская – конечный пункт «Зеленый лог».

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