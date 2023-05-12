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НовостиПроисшествия12 мая 2023 16:13

В Челябинской области на ходу загорелся рейсовый автобус

В тушении пожара принимали участие 8 сотрудников МЧС
Ян Стоев
Ян Стоев
Фото: ЧП | ДТП Челябинск / Vk.com

Фото: ЧП | ДТП Челябинск / Vk.com

На трассе возле поселка Кременкуль в Челябинской области загорелся рейсовый автобус. Инцидент произошел вечером 12 мая.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, автобус вспыхнул на ходу. На месте пожара работали 8 человек личного состава и две автоцистерны. Пострадавших нет.

Были ли в автобусе пассажиры – не сообщается. Сейчас выясняются обстоятельства, из-за которых произошел пожар.

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