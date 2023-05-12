Первый вице-губернатор Челябинской области предложила развивать спорт для борьбы с алкоголизмом

Ирина Гехт Фото: Василий ВОРОНИН

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт прокомментировала предложение Минздрава России запретить продажу крепких напитков с 20:00 до 11:00 часов и не продавать покупателям младше 21 года алкоголь крепостью выше 17,5 градусов. Она считает, что для решения проблемы немаловажна и поддержка извне. В качестве примера вице-губернатор привела опыт Исландии, где для борьбы с алкоголизмом развивают спортивную инфраструктуру.

— В одной из зарубежных командировок мне рассказали, как боролись с алкоголизмом населения в Исландии. Помимо системы запретов на продажу алкоголя в определенные дни и часы там активно развивали спортивную инфраструктуру – и получили положительный эффект, — рассказала в своем телеграм-канале Ирина Гехт.

Первый вице-губернатор отметила, что Челябинская область тоже активно развивает спортивную инфраструктуру: строятся новые ФОКи, бассейны и площадки для занятий под открытым небом. По ее словам, все это влияет на снижение алкоголизма среди южноуральцев, а также формирует здоровый образ жизни не только у подростков, но и у взрослых людей.

— Если смотреть динамику последних пяти лет (первый квартал каждого года), то злоупотреблять алкоголем в нашем регионе стали все-таки реже. Первичная заболеваемость алкопатологией с 2018 по 2022 годы снизилась на 1 213 человек – это или 38,4 %. Снижение затронуло все диагностические группы, — уточнила первый вице-губернатор.

Ирина Гехт добавила, что Челябинская область является не самым злоупотребляющим алкоголем регионом страны, но и далеко не самым трезвым. В первом квартале 2023 года количество пациентов с алкогольной патологией на Южном Урале составило 23 318 человек. Среди них:

— у 1 682 человек наблюдаются алкогольные психозы;

— у 20 387 человек диагностирован алкоголизм;

— у 1249 человек медики констатируют пагубное употребление алкоголя.

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