В Челябинске полицейские помогли восстановить паспорт 82-летней женщине, которая не могла выйти из дома

Документ женщина получила не вставая с кровати. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

В Челябинске полицейские помогли восстановить паспорт 82-летней женщине, попавшей в трудную ситуацию. Пенсионерка почти не двигается, поэтому из квартиры выйти не могла. Правоохранители приехали к ней домой, чтобы принять и выдать на руки все документы.

– Начальник отдела по вопросам миграции ОП «Металлургический» майор полиции Ирина Елпанова лично выдала восстановленный документ пожилой женщине, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Пенсионерка поблагодарила полицейских за неравнодушие. Паспорт она получила не вставая с постели.

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