Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 мая 2023 12:53

В Челябинской области задержали двух телефонных террористок

Одной женщине 64 года, другой – 35 лет
Олег КОСТЕНКО
Женщины звонили изрядно выпившими.

Женщины звонили изрядно выпившими.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области в Миассе и Коркинском районе задержаны две телефонные террористки. Женщины, одной из которых 64 года, другой – 35 лет, выпивали и звонили в полицию, сообщая об угрозах для административных зданий.

– На указанные места происшествий незамедлительно выезжали полицейские и сотрудники иных экстренных службы. В ходе проведенных обследований подозрительных предметов, представляющих опасность для окружающих, обнаружено не было, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сейчас в отношении женщин заведены уголовные дела по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Им грозит штраф до семисот тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru