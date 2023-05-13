В Челябинской области задержали двух телефонных террористок

Женщины звонили изрядно выпившими. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области в Миассе и Коркинском районе задержаны две телефонные террористки. Женщины, одной из которых 64 года, другой – 35 лет, выпивали и звонили в полицию, сообщая об угрозах для административных зданий.

– На указанные места происшествий незамедлительно выезжали полицейские и сотрудники иных экстренных службы. В ходе проведенных обследований подозрительных предметов, представляющих опасность для окружающих, обнаружено не было, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сейчас в отношении женщин заведены уголовные дела по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Им грозит штраф до семисот тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

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