Ватерполистки клуба «Динамо-Уралочка» из Челябинской области стали чемпионками России

Команда «Динамо-Уралочка» в шестой раз выиграла звание лучшего клуба России. Фото: федерация водного поло России

Сегодня, 13 мая в решающем матче чемпионата России ватерполистки клуба из Златоуста Челябинской области «Динамо-Уралочка» в «Финале четырех» выиграли у нижегородского клуба «Буревестник» и стали победителями Суперлиги.

Основное время завершилось вничью — 12:12, а в серии пенальти «уралочки» были сильней — 4:3.

Отметим, что клуб из Златоуста в шестой раз завоевывает звание чемпиона России.

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