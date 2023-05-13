Ватерполистки клуба «Динамо-Уралочка» из Челябинской области стали чемпионками России

Команда «Динамо-Уралочка» в шестой раз выиграла звание лучшего клуба России. Фото: федерация водного поло России
Сегодня, 13 мая в решающем матче чемпионата России ватерполистки клуба из Златоуста Челябинской области «Динамо-Уралочка» в «Финале четырех» выиграли у нижегородского клуба «Буревестник» и стали победителями Суперлиги.
Основное время завершилось вничью — 12:12, а в серии пенальти «уралочки» были сильней — 4:3.
Отметим, что клуб из Златоуста в шестой раз завоевывает звание чемпиона России.
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