Цепочку распространения наркотиков ликвидировали в Челябинской области

Задержаны 4 распространителя наркотиков. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области задержали четверых распространителей, у них изъяли 600 граммов синтетического наркотика. Преступную цепочку ликвидировали сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков областного МВД.

Началось все с 38-летнего курьера-оптовика. Женщина забирала крупные партии наркотика, переупаковывала их и оставляла в тайниках для курьеров. С собой в момент содержания у нее было 300 граммов «синтетически». Дома у нее было еще столько же.

Сотрудники полиции в ходе оперативной работы задержали с поличным трех наркокурьеров. 37, 25 и 21-летний мужчины раскладывали закладки за вознаграждение.

– Проводятся дальнейшие оперативные и следственные мероприятия, направленные на установление канала поступления наркотика на территорию Челябинской области и задержание иных участников преступной группы, – сообщили в пресс-службе МВД Челябинской области.

В отношении задержанных распространителей возбуждены уголовные дела. Задержанные находятся в СИЗО.

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