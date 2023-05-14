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НовостиОбщество14 мая 2023 8:54

На трассе М5 под Миассом может возникнуть затруднение движения из-за укладки асфальта

Во время ремонта машины ездят по двум полосам
Дарья МАРКОВА
Пока движение не затруднено.

Пока движение не затруднено.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

На 1789 км трассе М-5 Москва–Челябинск сегодня проходят ремонтные работы – укладывают асфальт. Из-за этого могут возникнуть затруднения в движении. Об этом предупредили в пресс-службе госавтоинспекции Челябинской области.

Пока проблем с движением нет. Машины проезжают по двум сторонам. На месте дежурит патрульная машина.

В госавтоинспекции просят заранее планировать свой маршрут и учитывать возможные проблемы.

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