На трассе М5 под Миассом может возникнуть затруднение движения из-за укладки асфальта

Пока движение не затруднено.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
На 1789 км трассе М-5 Москва–Челябинск сегодня проходят ремонтные работы – укладывают асфальт. Из-за этого могут возникнуть затруднения в движении. Об этом предупредили в пресс-службе госавтоинспекции Челябинской области.
Пока проблем с движением нет. Машины проезжают по двум сторонам. На месте дежурит патрульная машина.
В госавтоинспекции просят заранее планировать свой маршрут и учитывать возможные проблемы.
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