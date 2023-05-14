На трассе М5 под Миассом может возникнуть затруднение движения из-за укладки асфальта

Пока движение не затруднено. Фото: Кирилл САДЫКОВ

На 1789 км трассе М-5 Москва–Челябинск сегодня проходят ремонтные работы – укладывают асфальт. Из-за этого могут возникнуть затруднения в движении. Об этом предупредили в пресс-службе госавтоинспекции Челябинской области.

Пока проблем с движением нет. Машины проезжают по двум сторонам. На месте дежурит патрульная машина.

В госавтоинспекции просят заранее планировать свой маршрут и учитывать возможные проблемы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru