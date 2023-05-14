В Челябинской области продают земельный участок за 10 млн рублей

Готовые проекты уже разработаны. Фото: Авито.

В Миассе за 10 млн рублей продают земельный участок площадью 5 255 квадратных метров. Продавец предлагает построить там базу отдыха или загородный дом. Объявление разместили сразу на нескольких сайтах.

– Пожалуй, самое красивое место в этом районе. Первая линия у воды на западном берегу Поликарповского пруда. Береговая линяя – еще дополнительно 0,5 гектара к основному участку. Напротив участка – свободный неосвоенный остров – 3 гектара. Со стороны берега участок окружен сосновым лесом, – сообщается в объявлении.

Также продавец отмечает, что на участке можно построить предприятие или разводить рыбу. 4 мая получено разрешение на строительство, разработаны индивидуальные проекты дома и ландшафтного дизайна.

Также собственник сообщает о готовности индивидуального проекта «Дом рыбака с подсобными помещениями», который можно использовать как дом для постоянного проживания, базу отдыха или гостиницу. Разрешение на строительство получено в начале мая этого года. Кроме того, разработан проект ландшафтного дизайна.

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