С доставкой на дом: южноуральские полицейские помогли двум маломобильным жительницам региона получить паспорта

Паспорта привезли двум женщинам на дом. Фото: пресс-служба полиции Челябинской области.

Пожилым и маломобильным людям тяжело, а иногда просто невозможно приехать и самим получить паспорт. В таких случаях на помощь приходят сотрудники подразделений по вопросам миграции органов внутренних дел. Рассказываем две добрые истории о том, как гражданки бывших советских республик получали российские паспорта.

Женщина переехала в Сосновский район Челябинской области к семье своей дочери. И даже успела пройти процедуру принятия присяги. Но по состоянию здоровья не смогла сама прийти в отдел по вопросам миграции и получить паспорт гражданки России.

Специалисты отнеслись с пониманием, подготовили нужные документы и принесли паспорт домой. Документ гражданина России вручила начальник отдела по вопросам миграции Галина Земскова.

Сама не смогла прийти за паспортом и пенсионерка, проживающая в Челябинске. Пожилая женщина переехала к родным несколько лет назад и все это время у нее было временное разрешение на проживание и вид на жительство. А сейчас, в 85 лет, из-за проблем со здоровьем она сама не может обратиться в отдел миграции.

– Оперативно были подготовлены необходимые документы. Полицейские посетили женщину на дому, где она подписала необходимые документы. Заявление было рассмотрено в кратчайшие сроки. При повторном посещении семьи начальник подразделения по вопросам миграции Светлана Репина вручила паспорт гражданина Российской Федерации, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области.

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