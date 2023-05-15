Дым от пожаров в Челябинске задержится еще на два-три дня

Челябинцам рекомендуют не гулять долго на улице Фото: Ольга ЩАПИНА

Серая дымка, зависшая над Челябинском, не развеется еще в течение двух-трех дней. Об этом предупредили в региональном министерстве экологии. Там пояснили, что дым от природных пожаров пришел из соседних Свердловской, Курганской и Тюменской областей. Северный и северо-западный ветер продолжает нести этот дым в сторону Челябинска, поэтому улучшения ситуации стоит ждать лишь со сменой направления ветра. А ее прогнозируют только ближе к середине недели.

— В настоящее время, по информации единой системы мониторинга качества атмосферного воздуха Челябинской области, превышений по загрязняющим веществам нет, — заявили в минэкологии утром 15 мая.

До 19:00 15 мая в Челябинске действует режим неблагоприятных метеоусловий.

При появлении сильного запаха гари горожанам советуют не открывать окна, пить больше воды, а на улице находиться поменьше.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru