Женщина украла золотую цепочку с тела погибшего прямо на похоронах

Женщина сняла украшение с трупа Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Необычная кража произошла в Магнитогорске. Золотая цепочка стоимостью 50 тысяч рублей пропала с тела погибшего. Труп вместе с ювелирным изделием находились в доме, куда съехались его родственники и знакомые, чтобы попрощаться. Во время суеты с тела пропала цепочка.

В преступлении подозревают безработную 45-летнюю жительницу Магнитогорска. За плечами у нее есть судимость.

По версии следствия, она дождалась момента, когда рядом с умершим никого не осталось, и сняла с него цепь. «Добычу» она отнесла в ломбард, а деньги уже потратила, сообщили в пресс-службе полиции Челябинской области.

Возбуждено уголовное дело.

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