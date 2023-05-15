Какой будет погода в Челябинской области на 16 и 17 мая

В Челябинской области ожидается теплая погода Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Погода на Южном Урале в ближайшие два дня будет теплой и без дождей. Такой прогноз дают синоптики челябинского Гидрометцентра.

Температура воздуха ночью во вторник, 16 мая, составит +2,+7 °C, а вот в горах и низинах ожидаются заморозки до -3 °C. Днем столбик термометра покажет +19, +24 °C. На протяжении всех суток прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ожидается ветер северной четверти 3-8 м/c, днем его порывы местами дойдут до 13 м/c.

Ночью в среду, 16 мая, будет гораздо теплее: столбик термометра покажет +4, +9 °C. Днем воздух прогреется до +17, +22 °C. Будет снова переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный, северо-восточный со скоростью 4-9 м/c, местами его порывы дойдут до 15 м/c.

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