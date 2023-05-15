В космос отправили портрет копейского школьника, спасшего двоих детей ценой своей жизни

Фото: соцсети

24 мая наступит четвертая годовщина трагической гибели юного героя – 13-летнего Дмитрия Новоселова. В 2019 году он ценой свое жизни спас двух 10-летних детей, которые сорвались с обрыва в затопленный карьер в районе поселка Бажово под Челябинском. Отец Димы, Александр Новоселов, в память о сыне-герое совершил, казалось бы, невозможное – отправил фотографию парня на орбитальную станцию в космос.

Кадры, сделанные на фоне Земли, отец погибшего героя выложил в социальные сети.

– Дима в космосе на МКС! Теперь я точно знаю, что ты, сынок, где-то в космосе оберегаешь нас и нашу планету, – подписал пост Александр Новоселов.

В роковой день, 24 мая 2019 года, Дима катался на велосипеде неподалеку от карьера. Увидев детей в беде, парень, не раздумывая, бросился на помощь. Он сумел вытолкнуть их из воды и спасти им жизни, но не сумел спастись сам. Дима был из семьи офицера, закончил 7 класс школы и был воспитанником «Юнармии», мечтал поступить в летное училище и стать боевым пилотом ВКС России. За мужество, отвагу и решительность по указу президента Владимира Путина мальчик был посмертно награжден медалью «За спасение погибавших». Также его наградили медалью Следственного комитета «Доблесть и отвага».

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