Этап чемпионата России по баскетболу 3х3 в Магнитогорске: «Металлург» сотворил сенсацию, «Курчатов» продолжает борьбу за место в элите

Президент Федерации баскетбола Челябинской области поздравил «Металлург» с победой. Фото БК «Челбаскет»

С 11 по 12 мая в Магнитогорске прошел VI Тандем «Мастер» Winline чемпионата России по баскетболу 3х3. Сильнейшие игроки страны сражались за право выступать в финале чемпионата страны.

В турнире приняли участие 12 команд. Три из них представили города Челябинской области: «Металлург» (Магнитогорск), «Курчатов» (Челябинск) и «Уралец» (Златоуст).

Приятно удивил болельщиков прорыв магнитогорского «Металлурга», который в концовке турнира по итогам группового этапа в транзитных играх в сложнейшем матче обыграл титулованный Bionord Pro – 21:20, и уже 26 и 27 мая в шестерке лучших команд страны сыграет в очередном этапе чемпионата страны в Москве. «Курчатов» не совсем удачно провел тур в Магнитогорске, и потому сыграет в столице во второй группе, но при этом сохраняя шансы на попадание в Высший дивизион. Одним словом, Тандем в Москве станет решающим для попадания в финал чемпионата России, который пройдет в июне.

Кстати, в рамках этапа чемпионата страны в Магнитогорске прошли соревнования среди женских команд по баскетболу 3х3 Кубок Урала. В турнире участвовали три команды: челябинский «Позитив», магнитогорский «Металлург» и «Парма-КОР» из Перми. Спортсменки «Позитива» порадовали красивой игрой и завоевали золотые медали.

— Магнитогорск организовывает такой турнир первый раз, но все на очень хорошем уровне. Можно сказать, мы как дома играем. У нас в области очень сильно развивается баскетбол 3×3, и три команды с области принимают участие в чемпионате России. Надеюсь, что в перспективе мы станем первой баскетбольной областью в стране, — поделился впечатлениями игрок «Курчатова» Андрей Егоров.

Положение после второго этапа 3-го «Мастера»:

1. «Руна», Москва — 495 очков

2. «Самара» — 485 очков

3. Bionord PRO, Пермь — 425 очков

10. «Курчатов», Челябинск — 160 очков

11. «Металлург», Магнитогорск — 110 очков

16. «Уралец», Златоуст — 25 очков

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