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НовостиПроисшествия15 мая 2023 13:12

На трассе М-5 в Челябинской области легковушка столкнулась с двумя грузовиками, есть пострадавшие

На участке трассы М-5 ввели реверсивное движение из-за ДТП с участием легковушки и двух грузовиков
Ян Стоев
Ян Стоев
Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

Фото: управление ГИБДД по Челябинской области

На участке трассы М-5 в Челябинской области ввели реверсивное движение из-за ДТП с участием легковушки и двух КАМАЗов. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, авария произошла около пяти часов вечера на 1571 км автодороги в Ашинском районе. Предварительно установлено, что водитель «десятки» выехал на встречку на запрещенном участке и столкнулся с КАМАЗом. После этого легковушка врезалась в другой грузовик.

В результате ДТП водитель и пассажир «десятки» были госпитализированы. Сейчас выясняются все обстоятельства аварии.

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