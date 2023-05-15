В Челябинске из-за ремонтных работ на месяц изменят три трамвайных маршрута

Ограничения для трамваев будут действовать до 19 июня
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Челябинске временно изменят маршруты трамваев №6, 15 и 18. Причина – ремонт рельсов на проспекте Ленина на участке от ул. Болейко до ул. Кирова.
— Ремонт трамвайных путей будет вестись с 22:00 часов 19 мая до 05:00 часов 19 июня, — уточнили в ОКГУ «Организатор перевозок Челябинской области».
Трамваи будут курсировать в оба направления по следующим маршрутам:
— №6. ЧТЗ — Горького — ЧГРЭС.
— №15. Чичерина — Кирова — Карла Маркса — ЧТЗ.
— №18. ЧМК — Кирова — Карла Маркса — Чистопольская.
Источник: ОКГУ "Организатор перевозок Челябинской области"
На время ремонтных работ челябинцам рекомендуют пользоваться автобусами №8, 9, 34, 45. Для экономии денег можно купить месячный безлимитный проездной за 1100 рублей или единый пересадочный билет стоимостью 25 рублей по транспортной карте.
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