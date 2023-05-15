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НовостиОбщество15 мая 2023 14:26

В Челябинске из-за ремонтных работ на месяц изменят три трамвайных маршрута

Электротранспорт не сможет ездить по Ленинградскому мосту
Ян Стоев
Ян Стоев
Ограничения для трамваев будут действовать до 19 июня

Ограничения для трамваев будут действовать до 19 июня

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске временно изменят маршруты трамваев №6, 15 и 18. Причина – ремонт рельсов на проспекте Ленина на участке от ул. Болейко до ул. Кирова.

— Ремонт трамвайных путей будет вестись с 22:00 часов 19 мая до 05:00 часов 19 июня, — уточнили в ОКГУ «Организатор перевозок Челябинской области».

Трамваи будут курсировать в оба направления по следующим маршрутам:

— №6. ЧТЗ — Горького — ЧГРЭС.

— №15. Чичерина — Кирова — Карла Маркса — ЧТЗ.

— №18. ЧМК — Кирова — Карла Маркса — Чистопольская.

Источник: ОКГУ "Организатор перевозок Челябинской области"

Источник: ОКГУ "Организатор перевозок Челябинской области"

На время ремонтных работ челябинцам рекомендуют пользоваться автобусами №8, 9, 34, 45. Для экономии денег можно купить месячный безлимитный проездной за 1100 рублей или единый пересадочный билет стоимостью 25 рублей по транспортной карте.

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