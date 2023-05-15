Фасады исторических зданий в центре Челябинска приведут в порядок до конца лета

Все работы собираются сделать до конца лета
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Челябинске приведут в порядок фасады исторических зданий на гостевых улицах. Планируется не только убрать граффити и рекламу, но и сделать ремонт при необходимости. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».
Городские службы должны до конца лета привести к чистому состоянию максимальное количество зданий в историческом центре Челябинска. Такое указание на аппаратном совещании дала мэр города Наталья Котова.
— Лето — пора, когда можно навести порядок на фасадах и входных группах, – отметила Наталья Котова.
Главе города доложили, что что в зданиях, где есть торговля, ремонт не требуется - там и так все в приличном состоянии. Это выяснилось в ходе объезда. Однако в большинстве случаев нужно привести к стандарту рекламную вывеску или убрать лишнее.
Что касается жилых домов в других местах города, то там за фасадами следят управляющие компании. Им тоже поручено навести красоту.
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