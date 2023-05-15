Крупное ДТП в центре Челябинска перекрыло движение трамваев и троллейбусов

Фото: vk.com/achnov

В Челябинске на пересечении проспекта Ленина и улицы Цвиллинга произошло крупное ДТП. Вечером 15 мая столкнулись легковушка, грузовик и трамвай.

К месту аварии приехали автомобили скорой помощи и полиция. На участке дороги образовались пробки. Также из-за столкновения было остановлено движение троллейбусов и трамваев.

— Стоит движение трамваев по ул. Цвиллинга от проспекта Ленина в направлении центра города. По этой же причине остановлено движение троллейбусов в направлении ЧТЗ, — сообщили в «ЧелябГЭТ».

В ГИБДД Челябинска рассказали, что авария произошла около семи часов вечера. В ДТП пострадали водитель иномарки Toyota Camry и его пассажир – 58-летняя женщина. Им оказали на месте медицинскую помощь.

— По предварительным данным, 39-летний водитель грузовика Volvo с полуприцепом при движении по проспекту Ленина со стороны ул. Воровского совершил столкновение с автомобилем Toyota Camry, которым управлял 35-летний мужчина. Из-за удара легковушка сместилась вправо и столкнулась с трамваем №16, — рассказали в ГИБДД Челябинска.

В ведомстве добавили, что на водителя грузовика Volvo будет составлен административный материал по ст. 12.16 ч. 6 КоАП РФ (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги). Сейчас выясняются все причины ДТП.

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