В Челябинске хулиган распылил перцовку в полном автобусе людей

Возле остановки повздорила группа парней Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске хулиган брызнул перцовкой в салоне автобуса. Пассажиры не смогли продолжить поездку и вышли наружу.

Как рассказала читательница КП-Челябинск, инцидент произошел вечером 15 мая возле остановки «Сквер Мамин-парк». Девушка вместе с другом находилась в маршрутке №47.

— Мы сели в ПАЗик на остановке и уже начали отъезжать, как водитель остановился и открыл двери. В салон заскочил какой-то неадекват: он брызнул перцовкой и убежал. После этого все начали задыхаться и выбежали наружу. У меня до сих пор болит голова. Мы еще минут двадцать стояли и ждали следующую маршрутку, которая в итоге оказалась переполненным микроавтобусом, — рассказала читательница КП.

Челябинка не уверена, из-за чего именно брызнули перцовкой. По ее словам, причиной могли стать разборки парней, которые стояли на остановке. Скорее всего, один из них, убегая, решил спрятаться в автобусе.

— Я толком так и не поняла, что произошло. Там какой-то был конфликт между парнями на остановке, и один из них кинул камень. В итоге за ним погнались, и началась какая-то чехарда, — отметила челябинка.

Девушка добавила, что пока не стала писать заявление в полицию.

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