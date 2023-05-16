В Челябинске УФАС обнаружило нарушения на торгах по поставке кислорода для больниц

В нарушении конкуренции подозревают участников торгов на поставку медицинского кислорода Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Челябинское УФАС нашло признаки сговора на торгах по поставкам медицинского кислорода. Нарушения заметили в трех закупках, которые в прошлом году провели челябинские Городская клиническая больница №6 и Областная клиническая больница №3, а также снежинская Центральная медсанчасть №15.

— При участии в аукционах хозяйствующие субъекты использовали две антиконкурентные модели поведения: «таран» и «единственный победитель», — объяснили в региональном управлении Антимонопольной службы.

При схеме «таран» заранее сговорившиеся поставщики на торгах занижают цену лота так, что добросовестные участники отказываются от борьбы за него. Схема «единственный победитель» подразумевает, что участники аукциона имитируют конкуренцию, обеспечивая победу заранее выбранному поставщику.

В УФАС возбудили дело о нарушении конкуренции. Заседание комиссии по нему планируют провести 14 июня.

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