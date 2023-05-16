В Челябинской области 18 мая перекроют трассу М-5

Ограничения введут на 11-километровом участке трассы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ашинском районе в четверг 18 мая полностью перекроют трассу М-5. Проехать нельзя будет по участку с 1565 по 1576 километр дороги с 10:00 до 13:00.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал», движение остановят, чтобы безопасно провести буровзрывные работы. Породу взрывают ради реконструкции трассы.

Легковые машины смогут объехать запретный отрезок дороги через Ашу, Миньяр и Сим. Грузовикам и автобусам придется просто остановиться и ждать, кода проезд снова откроют.

Перекрывать движение в районе дорожного ремонта планируют еженедельно до начала октября.

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