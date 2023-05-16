В Челябинской области замдиректора ритуальной фирмы получил 8 лет колонии за заказ прострелить ногу конкуренту

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Озерске Челябинской области осудили заместителя директора фирмы ритуальных услуг, который за 100 тыс. рублей хотел, чтобы конкуренту прострелили ногу. С этой просьбой он обратился к своему знакомому, дал ему ружье и 49 патронов. Тот сперва согласился, а потом передумал и пришел в полицию.

Суд признал заказчика виновным в организации причинения тяжкого вреда здоровью с применением оружия и незаконном приобретении огнестрельного оружия.

– Суд приговорил виновного к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 50 тыс. рублей. Он взят под стражу в зале суда, – сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

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