В Челябинской области ветер усилится до 20 метров в секунду

Ветер усилится в среду
Фото: Евгения ГУСЕВА
Жителей Челябинской области предупреждают о резком усилении ветра. 17 мая ветер при порывах может достигнуть скорости 20 метров в секунду.
В региональном ГУ МЧС заявили, что такая погода повышает риск пожаров:
— Сотрудники МЧС настоятельно призывают граждан не использовать открытый огонь на природе и собственных приусадебных участках! Внимательно относиться даже к незначительным источникам огня и искрообразования!
Между тем метеорологи указывают еще на один неприятный погодный фактор — заморозки. Обновленный прогноз показал, что ночные похолодания не торопятся покидать Челябинскую область.
В ночное и утреннее время 17 и 18 мая в горных и низинных районах Южного Урала температура может снизиться до -2 градусов.
При этом днем 17 мая ожидают от +18 до +23 градусов.
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