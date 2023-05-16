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НовостиОбщество16 мая 2023 10:08

В Челябинской области ветер усилится до 20 метров в секунду

В МЧС предупреждают об опасной погоде
Елена КОЛЧИНА
Ветер усилится в среду

Ветер усилится в среду

Фото: Евгения ГУСЕВА

Жителей Челябинской области предупреждают о резком усилении ветра. 17 мая ветер при порывах может достигнуть скорости 20 метров в секунду.

В региональном ГУ МЧС заявили, что такая погода повышает риск пожаров:

— Сотрудники МЧС настоятельно призывают граждан не использовать открытый огонь на природе и собственных приусадебных участках! Внимательно относиться даже к незначительным источникам огня и искрообразования!

Между тем метеорологи указывают еще на один неприятный погодный фактор — заморозки. Обновленный прогноз показал, что ночные похолодания не торопятся покидать Челябинскую область.

В ночное и утреннее время 17 и 18 мая в горных и низинных районах Южного Урала температура может снизиться до -2 градусов.

При этом днем 17 мая ожидают от +18 до +23 градусов.

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