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НовостиОбщество16 мая 2023 10:46

В Ленинском районе Челябинска запустили первый сухой фонтан

Также в сквере у ДК «Станкомаш» появились необычные игровые конструкции для детей
Анастасия ТРОФИМОВА
Фото: администрация Челябинска

Фото: администрация Челябинска

В сквере возле ДК «Станкомаш» в Челябинске запустили фонтан и установили новые игровые комплексы. Об этом сообщили в мэрии города.

Пешеходный или сухой фонтан называется так из-за того, что не имеет чаши: струи воды бьют из-под лежащей на земле решетки. С весны 2023 года фонтан впервые будет работать в постоянном режиме, минувшей осенью его запускали только ради проверки.

Фото: администрация Челябинска

Фото: администрация Челябинска

На игровых площадках в сквере уложили резиновое покрытие. Детский городок с горками разных видов дополняет необычная конструкция— куб для лазания.

В администрации Челябинска рассказали то в сквере теперь работает самая большая в городе система автополива. Она уже показала свою эффективность в жаркие дни.

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