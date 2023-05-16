В Ленинском районе Челябинска запустили первый сухой фонтан

Фото: администрация Челябинска

В сквере возле ДК «Станкомаш» в Челябинске запустили фонтан и установили новые игровые комплексы. Об этом сообщили в мэрии города.

Пешеходный или сухой фонтан называется так из-за того, что не имеет чаши: струи воды бьют из-под лежащей на земле решетки. С весны 2023 года фонтан впервые будет работать в постоянном режиме, минувшей осенью его запускали только ради проверки.

Фото: администрация Челябинска

На игровых площадках в сквере уложили резиновое покрытие. Детский городок с горками разных видов дополняет необычная конструкция— куб для лазания.

В администрации Челябинска рассказали то в сквере теперь работает самая большая в городе система автополива. Она уже показала свою эффективность в жаркие дни.

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