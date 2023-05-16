Грузовик влетел во двор жилого дома под Челябинском, есть пострадавший

Куски машин раскидало по дороге. Фото: Управление Госавтоинспекции Челябинской области / vk.com

В Аргаяшском районе Челябинской области грузовой «Урал» под управлением 39-летнего мужчины врезался в ехавшую попутно «Газель» дорожных рабочих, за рулем которой был 40-летний водитель. После столкновения «Урал» съехал в кювет и влетел во двор жилого дома, протаранив забор.

Фото: Управление Госавтоинспекции Челябинской области / vk.com

– В результате ДТП водитель автомобиля «Урал», получил телесные повреждения и доставлен в больницу Челябинска, – сообщили в пресс-службе ГИБДД Челябинской области.

Фото: Управление Госавтоинспекции Челябинской области / vk.com

Фото: Управление Госавтоинспекции Челябинской области / vk.com

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что «Урал» ехал в Миасс. Стаж водителя – 23 года. За это время к административной ответственности он привлекался всего один раз за превышение скорости.

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