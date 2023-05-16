На последних звонках в челябинских школах будут дежурить полицейские

Маршруты патрулирования наружных служб полиции максимально приблизят к школам Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков дал поручение полицейским обеспечить максимальную безопасность во время проведения школьных выпускных и последних звонков. В каждом учебном заведении и в местах празднования будут дежурить сотрудники внутренних дел. Об этом сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

— Для обеспечения безопасности южноуральцев места проведения всех мероприятий будут комиссионно обследованы с применением технических средств и служебных собак. С директорами образовательных учреждений проведены совещания, на которых рассмотрен вопрос о сопровождении больших групп выпускников членами родительского комитета и классными руководителями к местам празднования, а также алгоритм действий на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

На дорогах вблизи школ и мест массовых мероприятий будут стоять сотрудники ГИБДД для обеспечения безопасности дорожного движения. Маршруты патрулирования наружных служб полиции максимально приблизят к адресам образовательных учреждений. Содействие в обеспечении безопасности также станут оказывать сотрудники регионального управления Росгвардии.

В парках, скверах и на прилегающих к водоемам территориях будут нести дежурство дополнительные наряды полиции совместно с представителями частных охранных предприятий, добровольных народных дружин и казачества. Для оперативного реагирования на происшествия в парковой зоне и в скверах Челябинска предусмотрено использование электромобилей.

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