Челябинские музыканты победили на всероссийском джазовом фестивале и едут выступать в Москву

Фото: (Не) Объяснимые Вещи/vk.com

Челябинская группа ив «(Не) Объяснимые вещи» стала одним из победителей Второго всероссийского конкурса джазовых коллективов. Музыкантов пригласили выступить в Москве.

Жители Челябинска знают коллектив по выступлениям на городских площадках, а еще группа выкладывает видео- и аудиозаписи своих композиций в интернете. Играют пять человек. Антоша Хаустов — на гитаре и клавишных, Александр Малых на барабанах, Артем Маркин на басу, а Фархад Алифов на виолончели. Выступать в столице музыканты собираются в полном составе.

— Можно сказать, что подал заявку случайно, ни на что не надеясь, и почти сразу же забыл про это, но потом мне позвонили и сказали, что мы, мол, победили, — рассказал создатель «(Не) Объяснимых вещей» Антоша Хаустов.

В конкурсе участвовали только музыканты младше 35 лет. По условиям отбора, нужно было прислать две записи живых выступлений. Играть разрешалось как собственные сочинения, так и чужие композиции в джазовой обработке. Обязательно, чтобы музыка в двух роликах заметно отличалась по характеру.

Среди организаторов конкурса знаменитый джазмен Игорь Бутман, продюсеры Агус Сатиаван Басуни и Кадир Дурсун, певица Алина Ростоцкая.

Жюри, отсмотрев все видео, отобрало сотню коллективов из разных регионов. Музыканты-победители в конце июня выступят на Moscow Jazz Festival. Среди площадок мероприятия — парк «Музеон», ВДНХ и площадь у московского ЦУМа.

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