Круче, чем у Илона Маска: в Миассе создают космический транспорт, аналогов которому нет во всем мире

Ракета может появиться уже через 10 лет. Фото: ГРЦ им. Макеева

Ученые из Миасса предлагают создать ракету из углепластика, который вдвое легче, чем металл. Это решение в сочетании с другими инновационными идеями позволит обеспечить выведение ракеты на орбиту с помощью всего одной ступени, то есть без отбрасывания. Как говорят в региональном министерстве промышленность, прорывная технология обошла разработку SpaceX. Ведь компания Илона Маска реализовала возвращение первой ступени космического корабля, а вторую он терял.

Ожидается, что ракета, сконструированная по технологиям ГРЦ им. Макеева, будет доставлять в космическое пространство ценный груз, забирать необходимое и привозить обратно, оставаясь при этом невредимой. Более далекая перспектива – доставка таким способом космонавтов.

Всего 5 кораблей могут решить вопрос доставки грузов до 7 тонн. Первый опытный образец ракеты может быть создан уже через 10 – 15 лет.

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