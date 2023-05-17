В Челябинске сдавать ЕГЭ будут более 5 тысяч выпускников

Перед ЕГЭ школы получили новое оборудование. Фото: администрация Челябинска
В Челябинске в 2023 году единый государственный экзамен сдадут около 5,4 тыс. одиннадцатиклассников. Об этом рассказала глава городского комитета по делам образования Светлана Портье.
— Самыми первыми сдавать экзамены будут выпускники, которые выбрали географию, литературу и химию, — добавила одна.
Начальным днем экзаменационного периода станет 26 мая. А последним — 20 июня, когда школьники будут сдавать ЕГЭ по информатике.
В школах уже готовится к организации выпускных испытаний. Как уточнили в мэрии Челябинска, для 27 пунктов проведения ЕГЭ в этом году купили новую технику.
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