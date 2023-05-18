Магнитогорский театр кукол и актера «Буратино» в новом сезоне временно переедет в другое помещение

Фасад театра украсит огромный ключ. Фото: Динара Воронцова, pravmin.gov74.ru

В Магнитогорске начался капитальный ремонт театр кукол и актера «Буратино». Как рассказал КП-Челябииснк министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин, в новом сезоне, скорее всего, спектакли будут проходить в другом помещении.

— Это третий театр, который попал под программу капремонта театров для детей и молодежи в регионе. Они контрактовались, сумма там приличная – несколько сотен миллионов рублей, - рассказал Алексей Бетехтин. - Пока непонятно, будет ли театр работать с открытием сезона в прежнем помещении. Скорее всего, нет. Но в городе есть хорошие залы, где можно показывать спектакли. Мы избегаем того, чтобы на время ремонта распускать коллективы и снимать труппы, как это делают в других регионах. Практика, в том числе и с челябинским театром кукол показала, что зритель активно идет на спектакли, даже если они проходят в других помещениях.

Добавим, масштабные работы продлятся в течение 2023-24 годов. Хотя подрядчик пообещал главе Магнитогорска Сергею Бердникову, что театральный сезон-2024 начнется в уже обновленном здании. Сейчас идет демонтаж конструкций, рабочие приступили к фасаду, который после ремонта украсит огромный фигурный ключ. А артисты «Буратино» сразу после новогодней кампании съехали в Левобережный дворец культуры металлургов.

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