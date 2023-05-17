Уровень воды в Шершневском водохранилище вернется к норме в ближайшее время

Шершневское водохранилище. Фото: министерство экологии Челябинской области

Уровень воды в Шершневском водохранилище начинает стабилизироваться и достигнет нормы к 25 мая. Такой прогноз дают в министерстве экологии Челябинской области.

— В настоящее время специалисты сообщают, что водоем наполняется. По состоянию на 17 мая этот показатель равен уже 224,26 метров. По Балтийской системе высот эксплуатационный рабочий уровень Шершневского водохранилища составляет 224,5 метров, — рассказали в Минэкологии.

В ведомстве добавили, что понижение уровня воды в начале апреля было связано с подготовкой водохранилища к сезону паводков.

— Ложе водохранилища было предварительно подготовлено для принятия паводочной воды, то есть осуществлялся сброс до необходимых отметок. Подготовка свободной емкости водохранилища всегда проводится с учетом данных Челябинского ЦГМС по ожидаемому стоку весеннего половодья, — уточнили в Минэкологии.

СПРАВКА

Шершневское водохранилище – искусственный водоём, созданный еще в 60-х годах прошлого века на реке Миасс для обеспечения водоснабжения Челябинска и Челябинской агломерации. Поэтому уровень воды в водохранилище регулируется искусственно в соответствии с основными положениями правил эксплуатации водохранилищ и находится на постоянном контроле.

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