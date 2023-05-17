Выступал под флагом России: в Челябинске встретили призера чемпионата мира по боксу Эдмонда Худояна

Эдмонда Худояна и главного тренера российской сборной из Златоуста Виктора Фархутдинова тепло встретили в аэропорту Челябинска. Фото Федерации бокса Челябинской области

В Ташкенте завершился чемпионат мира по боксу, где южноуральский атлет Эдмонд Худоян завоевал бронзовую медаль (весовая категория до 48 кг). Сегодня, 17 мая, Эдмонда Худояна и главного тренера сборной из Златоуста Виктора Фархутдинова тепло встретили в аэропорту Челябинска. Боксера и тренера с успешным выступлением поздравили представители региональной Федерации бокса и Центра спортивной подготовки, коллеги-боксеры из сборной Челябинской области, болельщики, журналисты, а также студенты-волонтеры УралГУФК.

— Я долго шел за этой медалью, всю свою карьеру. И эта награда для меня сейчас самая драгоценная. Немного расстроен, что не удалось стать чемпионом мира. Я ехал на турнир за золотом, был в хорошей физической форме. Но и «бронзе» рад. Теперь планирую перейти в олимпийскую весовую категорию (до 51 кг), есть цель побороться за путевки на Игры-2024 в Париж, — поделился впечатлениями Эдмонд Худоян.

Наставник мужской сборной России по боксу Виктор Фархутдинов остался доволен результатом команды. На чемпионате мира российские спортсмены завоевали две золотые и четыре бронзовые награды, заняв третье место в командном медальном зачете.

— Этот турнир получился очень сложным для нашей команды. В связи с известными событиями ребята практически два года были без международной соревновательной практики. Накануне чемпионата мира выступили лишь на одном турнире в Марокко. Непросто им было биться и в Ташкенте, есть небольшие вопросы к судейству. Тем не менее, результат ребята показали достойный, — сказал Виктор Фархутдинов.

По словам Эдмонда Худояна, сейчас в его планах — отдых: приехать домой, в Златоуст — к родным и близким. Думает провести время с друзьями на одной из баз отдыха на Тургояке.

Уже через месяц Эдмонд планирует выступить на международном турнире в Таиланде. Здесь и начнется отбор на Олимпийские игры в Париж.

Кстати, в Ташкенте сборная России выступала с российской символикой и под национальным флагом, а в честь двух победителей звучал гимн России.

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