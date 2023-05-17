В Челябинской области ожидаются дожди с грозами и порывистый ветер до 17 м/c

На Южном Урале прогнозируются грозы Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Солнечную погоду в Челябинской области в ближайшие два дня сменят дожди с грозами. В регионе ожидается небольшое похолодание.

По данным челябинского Гидрометцентра, температура воздуха днем 18 мая составит +14, +19 °C. На крайнем юге региона столбик термометра из-за дождей с грозами будет доходить до +11 °C. Местами порывы ветра составят до 17 м/c.

Небольшие осадки прогнозируются и в пятницу, 19 мая. Однако на юге региона дождей будет больше. Температура воздуха днем составит +13, +18 °C. Порывы ветра дойдут до 14 м/c.

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