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НовостиОбщество17 мая 2023 13:33

В Челябинской области ожидаются дожди с грозами и порывистый ветер до 17 м/c

Какой будет погода 18 и 19 мая
Ян Стоев
Ян Стоев
На Южном Урале прогнозируются грозы

На Южном Урале прогнозируются грозы

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Солнечную погоду в Челябинской области в ближайшие два дня сменят дожди с грозами. В регионе ожидается небольшое похолодание.

По данным челябинского Гидрометцентра, температура воздуха днем 18 мая составит +14, +19 °C. На крайнем юге региона столбик термометра из-за дождей с грозами будет доходить до +11 °C. Местами порывы ветра составят до 17 м/c.

Небольшие осадки прогнозируются и в пятницу, 19 мая. Однако на юге региона дождей будет больше. Температура воздуха днем составит +13, +18 °C. Порывы ветра дойдут до 14 м/c.

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