Челябинские священники доставили в зону СВО технику на 3,5 млн рублей

Фото: челябинская епархия

Прихожане храмов челябинской епархии отправили в зону СВО технику на 3,5 млн рублей. Груз на днях доставили священники Сосновского благочиния. Военнослужащие получили оптические прицелы, коллиматорные прицелы и увеличители для них, глушители для снайперских винтовок и автоматов, тепловизоры, тактические наушники.

Для достижения поставленных задач бойцам также передали полноприводный отечественный внедорожник «Буханка». А еще – письма, обмундирование, крестики, иконки, шевроны с изображением Господа и Пресвятой Богородицы и многое другое.

— Вся гуманитарная помощь и технические средства были доставлены и переданы разведбату 90 танковой Чебаркульской дивизии, одному из полков этой дивизии, штурмовому батальону в Лисичанске, учебному центру Донецка, — сообщили в пресс-службе челябинской епархии.

В сборе гуманитарного груза приняли участие тысячи людей: прихожане храмов, школьники и учителя, родители воспитанников детских садов, предприниматели. Формированием груза занимались священники Сосновского благочиния совместно с координационным советом Сосновского района и администрацией. Особый вклад внес челябинский Одигитриевский женский монастырь.

Участники спецоперации, среди которых немало жителей Челябинской области, гуманитарный груз уже получили. В знак благодарности неравнодушным прихожанам Челябинской епархии и жителям Сосновского района прямо на передовой бойцы записали видеообращение.

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