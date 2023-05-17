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НовостиОбщество17 мая 2023 16:36

В Челябинской области откроют 35 кабинетов психологической и психотерапевтической помощи

Они появятся в поликлиниках и больницах
Ян Стоев
Ян Стоев
Одним из направлений работы специалистов станет оказание помощи участникам спецоперации

Одним из направлений работы специалистов станет оказание помощи участникам спецоперации

Фото: Иван МАКЕЕВ

В поликлиниках и больницах Челябинской области откроют 35 кабинетов психологической и психотерапевтической помощи. Из них 16 будут с приемом психиатров, остальные 19 – психотерапевты. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу областного психдиспансера №1.

Одним из направлений работы специалистов станет оказание помощи участникам спецоперации. Также отдельное внимание будет уделяться пациентам с тревожными расстройствами и психосоматическими заболеваниями.

Кроме того, был анонсирован запуск целого направления в отношении тех, кто недавно вернулся с фронта. Для них будут сочетать медицинскую помощь с социальной поддержкой. Также появится направление психологической реабилитации, а для детей – лечение психических расстройств.

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