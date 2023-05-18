Юные изобретатели из Челябинска показали на фестивале в Сочи беспилотник «Долголет»

Фото: региональный центр технического творчества

Воспитанники центра технического творчества Челябинской области показали свои разработки на фестивале «От винта». Посвященный детскому и молодежному научно-техническому творчеству форум проходил в Сочи. Вместе с изобретателями из разных российских регионов в нем участвовали гости из Сербии, Эфиопии, Танзании, Ганы и Гаити.

Челябинцы продемонстрировали три проекта. Это воздушный беспилотник «Долголет» с наземной станцией управления, образовательный конструктор «РобоРус» и рекуператор, очищающий и согревающий воздух в помещениях.

Буклет беспилотника, над которым работали дети, перечисляет возможные назначения аппарата. Они совсем не детские: «Аэросъемка, грузоперевозка, военные миссии». Фото: региональный центр технического творчества

Конструктор и рекуператор, сделанные челябинцами, дешевле аналогов. Участники рассказывают, что их проекты вызвали интерес.

Фестиваль — способ получить экспертные мнения о разработках и, возможно, найти спонсоров.

— Мне хочется, чтобы проекты, которые делают наши ребята, становились частью промышленных проектов, над которыми работают взрослые команды, — рассказал директор челябинского центра технического творчества Владислав Халамов.. — Это очень сильная мотивация для того, чтобы у детской команды появилось прилежание, усилие, терпение для доведения проекта до конца.

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