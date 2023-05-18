В Челябинске пропал пациент психоневрологического интерната

Фото: vk.com/poisk_vzroslyh74

В Челябинске разыскивают 22-летнегго Евгения Кинжибаева. Во вторник 16 мая молодой человек ушел из психоневрологического интерната на улице Лазурной, с тех пор его местонахождение неизвестно. Ранее Евгения признали недееспособным.

Пропавший худощавого телосложения, у него темные волосы, рост около 170 сантиметров. В день исчезновения челябинец был одет в спортивный костюм.

Всем, кто видел молодого человека, просят сообщить в любой отдел полиции либо волонтерам отряда «Легион-СПАС» по номерам +7-908-811-69-03, +7-908-584-84-21, +7-982-343-79-93.

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