Египет, Черное море, ОАЭ: в Челябинской области подешевели турпутевки, но это ненадолго

Стоимость отпускных поездок скоро может снова вырасти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области за месяц снизились цены на 55 продуктов, 130 видов несъедобных товаров и некоторые виды услуг. Об изменении цен по итогам апреля рассказали в региональной Контрольно-счетной палате.

Самое существенное удешевление обнаружили в сфере туристических услуг. Поездка на отдых в ОАЭ стала стоить на 19% меньше, в Египет — на 11% меньше, а отпуск на российском черноморском побережье уменьшился в цене на 6%.

— В апреле туроператоры, перевозчики и отельеры занимались оптимизацией цен, что привело к снижению стоимости путевок по некоторым направлениям. Данные меры были вынуждены, так как аномально холодная весна и чрезмерное повышение стоимости на отдых в начале года уронили спрос, отрасль нуждалась в оживлении, — объясняют в КСП.

Снижение цен, по мнению аналитиков, не будет долгим. Близится пора летних отпусков, спрос на курортные поездки вырастет, а цены могут снова подскочить.

Среди непродовольственных товаров в Челябинской области за месяц сильнее всего подешевел йод — на 8%. Одновременно на 5% снизилась цена валидола в аптеках. На 5% меньше стали стоить смартфоны и на 5% — легковые машины иностранного производства.

Удешевление техники и автомобилей объясняют прекращением ажиотажа среди покупателей, усилившимся параллельным импортом, а также поступлением на рынок более дешевых товаров азиатского производства.

В категории продуктов питания максимальное снижение цены показал картофель. Он за месяц подешевел на 9,6%.

Все остальные продукты подешевели значительно меньше. На втором месте по снижению цены гречневая крупа, за которую в магазинах стали просить на 5,6% меньше, чем месяц назад. Огурцы стали стоить меньше на 5%, апельсины — на 4%.

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