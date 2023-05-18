Избившего жену жителя Челябинской области заставили вязать веники

Веники пригодятся при весенней уборке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинской области мужчину отправили вязать веники в наказание за то, что поднял руку на жену. Агрессор долго пытался уйти от ответственности, но в итоге пришлось сдаться.

Суд приговорил жителя Пласта к 60 часам обязательных работ за побои. Но судебные приставы долго не могли привлечь мужчину к труду. Сам он исполнять судебное решение не спешил, а на сообщения упорно не отвечал.

Соседа сдали мальчишки, с которыми приставы столкнулись у дома мужчины. Они рассказали, что тот работает таксистом.

Горожанина почти сразу же удалось подстеречь у офиса местного такси. Мужчину «обрадовали» известием, что за уклонение от обязательных работ можно попасть под арест на 15 суток. Такая перспектива таксисту не понравилась. Пришлось оставить машину и временно переквалифицироваться в разнорабочего городской больницы.

— Рукоприкладство мужчина теперь отрабатывает на вязке веников, — рассказали в региональном ГУ ФССП. — Этот инвентарь в период весенних уборок пользуется огромным спросом. Как утверждает его работодатель, веники у административно осужденного получаются отменные.

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