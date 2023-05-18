На Комсомольском проспекте в Челябинске нашли минометный снаряд

Мину сочли опасной и уничтожили. Фото: Росгвардия
В Челябинске при ремонте теплотрассы нашли снаряд для миномета. Боеприпас случайно выкопали рабочие, пытавшиеся добраться до труб возле дома на Комсомольском проспекте.
Ремонт пришлось остановить, к траншее вызвали экстренные службы.
— Специалисты осмотрели подозрительный предмет и установили, что перед ними 82-миллиметровая мина со следами глубокой коррозии, — рассказали в пресс-службе Уральского округа Росгвардии.
Судя по всему, мина очень долго пролежала в земле. Взрывотехники опасались, что она могла представлять нешуточную опасность.
Снаряд со всеми предосторожностями вытащили из земли, положили в специальный контейнер, а потом вывезли на полигон. Там на мину прикрепили накладной заряд и взорвали.
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