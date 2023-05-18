На Комсомольском проспекте в Челябинске нашли минометный снаряд

Мину сочли опасной и уничтожили. Фото: Росгвардия

В Челябинске при ремонте теплотрассы нашли снаряд для миномета. Боеприпас случайно выкопали рабочие, пытавшиеся добраться до труб возле дома на Комсомольском проспекте.

Ремонт пришлось остановить, к траншее вызвали экстренные службы.

— Специалисты осмотрели подозрительный предмет и установили, что перед ними 82-миллиметровая мина со следами глубокой коррозии, — рассказали в пресс-службе Уральского округа Росгвардии.

Судя по всему, мина очень долго пролежала в земле. Взрывотехники опасались, что она могла представлять нешуточную опасность.

Снаряд со всеми предосторожностями вытащили из земли, положили в специальный контейнер, а потом вывезли на полигон. Там на мину прикрепили накладной заряд и взорвали.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru