В Магнитогорске машина сбила двух девочек возле школы, обе ученицы в реанимации

Место происшествия. Фото: ГИБДД Магнитогорска
В Магнитогорске утром 18 мая под колеса попали две школьницы, девочки 11 и 14 лет.
Как рассказали в ГИБДД города, авария произошла в 8:05 на улице Труда. Рядом находятся сразу две средних школы, №30 и №50.
Девочки шли на уроки. На зебре на них наехала LADA Largus. За рулем были 21-летний мужчина.
— Девочки с различными травмами госпитализированы в реанимационное отделение, — уточнили в УМВД Магнитогорска.
После аварии в полиции начали проверку.
Напомним, 13-летнего мальчика накануне сбили в Челябинске.
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