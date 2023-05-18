В Магнитогорске машина сбила двух девочек возле школы, обе ученицы в реанимации

Место происшествия. Фото: ГИБДД Магнитогорска

В Магнитогорске утром 18 мая под колеса попали две школьницы, девочки 11 и 14 лет.

Как рассказали в ГИБДД города, авария произошла в 8:05 на улице Труда. Рядом находятся сразу две средних школы, №30 и №50.

Девочки шли на уроки. На зебре на них наехала LADA Largus. За рулем были 21-летний мужчина.

— Девочки с различными травмами госпитализированы в реанимационное отделение, — уточнили в УМВД Магнитогорска.

После аварии в полиции начали проверку.

Напомним, 13-летнего мальчика накануне сбили в Челябинске.

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