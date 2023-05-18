Из бумаги, картона и фанеры: двое школьников мастерят модели знаменитых челябинских танков

Ваня и Тамерлан. Фото: hornews.com
Пока сверстники сидят в гаджетах, 10-летний Ваня Бурухин и 12-летний Тамерлан Акавов мастерят модели боевых машин, произведенных на Челябинском тракторном заводе. Вместе мальчишки ходят в кружок моделирования, где работают по программе. Но дома они могут разгуляться и создавать все, что хотят – хоть наш Т34, хоть немецкий «Леопард». Об этом рассказали hornews.com.
Коллекция Вани. Фото: hornews.com
– Если в студии он делает модели из картона и пластика, то дома – из фанеры, начинает на железо переходить. Они с отцом даже придумали особый механизм и сделали танку пушку, которая стреляет картошкой, – рассказала мама Тамерлана Ольга Акавова.
Одна из моделек Тамерлана. Фото: hornews.com
Ваня увлекается машинами с детского сада, читает энциклопедии и знает множество технических характеристик танков. В будущем он хочет стать инженером. Его друг Тамерлан тоже планирует связать жизнь с военной техникой.
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