В челябинском микрорайоне Парковый до конца лета сделают две прогулочные зоны

Работы идут полным ходом. Фото: администрация Челябинска

Сразу две большие прогулочные территории благоустраивают в челябинском микрорайоне «Парковый». Они появятся в зеленых зонах между улицами Бейвеля, Габдуллы Тукая и Александра Шмакова. Как сообщила мэр Челябинска Наталья Котова, работы планируется завершить до конца лета.

— Для жителей обустроят пешеходные дорожки, а также площадки для отдыха, детских игр и занятий спортом. По просьбам собаководов будет сделана просторная территория для выгула и тренировки собак, — поделилась деталями в своем телеграм-канале Наталья Котова.

Глава Челябинска рассказала, что после завершения всех работ в микрорайоне появятся настоящие небольшие парки, в которых будет комфортно горожанам всех возрастов. Кроме того, на благоустраиваемых территориях сделают освещение и видеонаблюдение.

— Инициативу жителей по созданию в микрорайоне мест отдыха поддержал Губернатор Алексей Текслер, благодаря чему проекты получили финансовую поддержку, — добавила Наталья Котова.

Иллюстрация: администрация Челябинска

Иллюстрация: администрация Челябинска

Иллюстрация: администрация Челябинска

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