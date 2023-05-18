Управляющий салоном оптики в Челябинске зарабатывает до 130 тысяч рублей в месяц

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Управляющий салоном оптики, который имеет опыт построения бизнеса с нуля в премиум-сегменте, сможет получать в Челябинске до 130 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы SuperJob.

Специалистам, которые умеют управлять персоналом и мотивировать его, обещают зарплату от 65 до 100 тысяч рублей. Одним из требований в таком случае является стаж работы не менее двух лет.

Если у соискателя в резюме нет опыта в сфере оптик, а указана только позиция руководящего кадра из розничной торговли, то он может претендовать на оклад до 65 тысяч рублей. К слову, средняя ставка по Челябинской области составляет 85 тысяч.

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