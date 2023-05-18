Дмитрий Медведев во время визита в Челябинск принял участие в заседании военно-промышленной комиссии РФ

Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы военно-промышленной комиссии РФ. Фото: vk.com/dm

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе визита в Челябинск принял участие в заседании рабочей группы военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальный техники и средств поражения. Стороны обсудили вопросы инвестиций и наращивание производственных мощностей на предприятиях ОПК.

— Реализация инвестпроектов и усиление кооперации между предприятиями позволит наращивать поставки в войска особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники, — написал Дмитрий Медведев на своей личной странице во «ВКонтакте».

Напомним, Дмитрий Медведев приехал в Челябинск 18 мая. Планируется, что он посетит предприятия оборонно-промышленного комплекса.

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