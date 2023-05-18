В Челябинской области перевернулся грузовик с цистерной

Фото: ГИБДД по Челябинской области
В Челябинской области на 1 км автодороги Магнитогорск-Кизил-Сибай перевернулся грузовик с цистерной. По данным региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло около восьми часов вечера
— На территории Агаповского района 33-летний водитель грузовика Freightliner, по предварительным данным, на изгибе дороги влево не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где совершил опрокидывание, — уточнили в ГИБДД по Челябинской области.
В результате аварии водитель не пострадал. На месте работают сотрудники МЧС и полиции.
Фото: ГИБДД по Челябинской области
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru