В Челябинской области перевернулся грузовик с цистерной

Фото: ГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области на 1 км автодороги Магнитогорск-Кизил-Сибай перевернулся грузовик с цистерной. По данным региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло около восьми часов вечера

— На территории Агаповского района 33-летний водитель грузовика Freightliner, по предварительным данным, на изгибе дороги влево не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где совершил опрокидывание, — уточнили в ГИБДД по Челябинской области.

В результате аварии водитель не пострадал. На месте работают сотрудники МЧС и полиции.

Фото: ГИБДД по Челябинской области

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