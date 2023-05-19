В Челябинске водитель электросамоката заплатит 2 миллиона рублей за смерть пенсионерки

Самокатчику также назначили 1 год ограничения свободы Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске 20-летний водитель электросамоката заплатит 2 миллиона рублей за смерть пенсионерки. Еще в мае 2021 года он сбил бабушку на улице Гагарина. Пострадавшая получила травмы и в итоге скончалась.

В ноябре 2022 года виновник получил 1 год ограничения свободы, но родственники пенсионерки подали иск на возмещение морального вреда. Суд поддержал пострадавшую сторону, теперь самокатчик должен выплатить 2 млн рублей.

— Суд взыскал в пользу сына, дочери и 4 несовершеннолетних внуков компенсацию морального вреда на общую сумму 2 млн рублей, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

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