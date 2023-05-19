Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 мая 2023 6:54

В Челябинске водитель электросамоката заплатит 2 миллиона рублей за смерть пенсионерки

Бабушка скончалась после того, как мужчина сбил ее на тротуаре
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Самокатчику также назначили 1 год ограничения свободы

Самокатчику также назначили 1 год ограничения свободы

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске 20-летний водитель электросамоката заплатит 2 миллиона рублей за смерть пенсионерки. Еще в мае 2021 года он сбил бабушку на улице Гагарина. Пострадавшая получила травмы и в итоге скончалась.

В ноябре 2022 года виновник получил 1 год ограничения свободы, но родственники пенсионерки подали иск на возмещение морального вреда. Суд поддержал пострадавшую сторону, теперь самокатчик должен выплатить 2 млн рублей.

— Суд взыскал в пользу сына, дочери и 4 несовершеннолетних внуков компенсацию морального вреда на общую сумму 2 млн рублей, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru