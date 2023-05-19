В Челябинской области вынесли приговор матери, которая поселилась с детьми в бане

Женщина поселилась в бане вместе с сожителем и двумя детьми Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Челябинской области вынесли приговор матери, которая поселилась с двумя детьми в бане. Известно, что в 2022 году женщина переехала из Каменска-Уральского в одну из деревень Каслинского района. Нашла себе мужчину. И вместе с ним, а также детьми 12 и 14 лет, обосновалась в бане на территории частного дома. Площадь помещения составляла всего 10 квадратных метров.

В таких условиях дети не могли нормально жить, не говоря уже об учебе. Кроме этого, мать злоупотребляла алкоголем, била одного из детей. Сами школьники постоянно просили еду и ходили в неопрятном виде. Когда вся эта история вскрылась, детей забрали в детский дом, а уже оттуда под свою опеку ребятишек взял родной отец.

— По результатам рассмотрения уголовного дела подсудимая вину признала в полном объеме, в содеянном раскаялась. Судом ей назначено наказание в виде 180 часов обязательных работ, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области.

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